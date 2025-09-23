به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ هنرستانی های زیبای دختران کرج در جشنواره‌های ملی و استانی ۱۴ عنوان برگزیده کشوری و ۴۴ رتبه برتر استانی در رشته‌های مختلف هنری کسب کردند.

دانش‌آموزان البرزی در چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری فردا از مجموع ۳۶ برگزیده کشوری استان البرز، ۱۴ نفر از هنرجویان موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند که شامل رشته‌های هم‌نوازی، تک نوازی ساز‌های ایرانی و جهانی، نمایش صحنه‌ای، نمایشنامه‌خوانی، عکاسی، پوستر و تصویرسازی بوده است.



