به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اردشیر صالح پور، محمد حسین ناصربخت، پوپک عظیم پور و علی شمس، تعدادی از اعضای شورای سیاستگذاری بیست و دومین جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی و سیاوش ستاری دبیر جشنواره و وحید فخر موسوی معاون اداره کل هنر‌های نمایشی با محمد مهدی احمدی سرپرست معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار کردند.

در ابتدای این جلسه سیاوش ستاری دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی با قدردانی از تلاش‌های نادره رضایی (معاون سابق امورهنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) برای برپایی هرچه بهتر این رویداد، گزارشی از روند برگزاری فعالیت‌های های دبیرخانه جشنواره ارائه داد و پس از آن به بیان برخی از مسائل و مشکلات جشنواره پرداخت و از سرپرست معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا در رفع مشکلات مالی و پشتیبانی جشنواره اقدامات لازم را انجام دهد.

محمد مهدی احمدی مشاورعالی وزیر فرهنگ، مدیرکل حوزه وزارتی و سرپرست معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این دیدار گفت: به اعتقاد بنده جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی از جمله رویداد‌های مهمی در عرصه تئاتر است که با فطرت و هویت ایران و ایرانی بسیار تناسب دارد. موضوعی که بسیار با اهمیت است و می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین رویداد‌های فرهنگی کشورمان به گردشگران و مهمانان خارجی که به ایران سفر می‌کنند، به حساب آید.

وی افزود: بسیاری از گردشگرانی که از اروپا و دیگرکشور‌ها به ایران سفر می‌کنند، چندان مایل به تماشای مجموعه‌های تجاری ما نیستند، چون از این دست ساختمان‌ها و مجموعه‌ها در کشور خودشان به وفور یافت می‌شوند. تجربه به من نشان داده آنها دوست دارند تا با فرهنگ ایران و ایرانی، با آداب و سنت‌های رنگارنگ و جذاب مردمان ایران زمین، آیین‌های مذهبی و نمایشی، روستا‌ها و زیست بوم‌های متنوع آشنا شوند. مسیری که برگزاری رویدادی، چون جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی می‌تواند یکی از مهم‌ترین اتفاقات هنری باشد که بسیار با طبیعت بشری کشور عزیزمان مرتبط است.

سرپرست معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: به اعتقاد من آن چه در این رویداد بسیار ارزشمند اهمیت داشته و دارد، ارائه تصویری درست و آگاهانه از پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران زمین به مخاطبان داخلی و خارجی است که به شدت نیازمند دریافت اطلاعات در این زمینه هستند. با توجه به حملات فرهنگی، برگزاری درست و اصولی رویدادی، چون جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی می‌تواند گام مهمی در توسعه فرهنگی به حساب آید.

احمدی در ادامه صحبت‌های خود با ارائه روایت‌هایی از تجربه حضور بین المللی اش در عرصه‌های مدیریتی گفت: طبیعتا در این شرایط اقتصادی که حوزه فرهنگ با آسیب‌های جدی به لحاظ تامین منابع مالی رو به رو می‌شود، ما باید به سمت توسعه همکاری‌ها با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های آنان قدم برداریم. این در حالی است که پرهیز از توسعه اختلافات سیاسی و تاکید بر تعامل نیز یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که باید برای تثبیت آن تلاش داشته باشیم. من براین باورم اکنون ظرفیت در دستگاه‌های مختلف فراوان است و ما وظیفه داریم که هرکدام به سهم نقش و تکلیفی که به عهده داریم از این ظرفیت‌ها در رویداد‌ها و برنامه‌های هنری فرهنگی بهره برداری کنیم. در واقع می‌توان چنین گفت که بهتر است مبنای ارتباطات ما در حوزه فرهنگ، نه «سیاست» بلکه «اخلاق» و «تعامل» باشد.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود تصریح کرد: از همه اعضای شورای سیاستگذاری، دبیر و هنرمندان عزیز شرکت کننده در این رویداد خواهش می‌کنم، همان گونه که طی ماه‌های گذشته با وجود بسیاری از مشکلات مالی، تلاش و کوشش مضاعفی برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی انجام دادید، این رویه را ادامه دهید. بنده و همکارانم در معاونت امورهنری و اداره کل هنر‌های نمایشی هم نهایت تلاش خود را انجام می‌دهیم تا در رفع موانع و مشکلات گام‌های موثری برداریم.

پس از پایان صحبت‌های احمدی، اردشیر صالح پور، محمد حسین ناصربخت، پوپک عظیم پور و علی شمس به عنوان تعدادی از اعضای شورای سیاستگذاری بیست و دومین جشنواره بین المللی نمایش‌های آئینی و سنتی به بیان نقطه نظرات خود درباره هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره پرداختند.