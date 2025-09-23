رئیس فرهنگستان علوم با تبریک فرارسیدن ماه مهر به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و پژوهشگران، تلاش آنان را چراغی دانست که مسیر علم و دانش را در جامعه روشن نگاه می‌دارد.

متن پیام ایشان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به دادِ دانایی جهان بُوَد آباد

جهان به دانش و خرد و فرهنگ بُوَد آزاد (حکیم ابوالقاسم فردوسی)

ایران‌زمین همواره مهد علم و فرهنگ و تمدن بوده و امواج علم و معرفت در طول تاریخ از این مرز و بوم در سرتاسر گیتی منتشر شده است. نگاه متعالی اسلام به علم نیز ورود به عرصه علم‌آموزی را صبغه‌ای دیگر بخشیده و دانش‌پژوهی را فریضه و عملی واجب دانسته است که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) فرمودند: «طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خداوند جویندگان علم را دوست دارد».

امروز پس از گذشت چهل و چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی، با تلاش و کوشش صادقانه و بی‌دریغ فرزندان این مرز و بوم (استادان و معلمان و دانش‌آموزان و دانشجویان و همه بازیگران عرصه علم و فناوری) در مرتبه‌ای غیر قابل مقایسه با گذشته از لحاظ تولید علم و گسترش دانش و فنون قرار داریم و با اتکا به اسناد بالادستی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در حرکتی پرشتاب به سوی افق‌های بالاتر حرکت خواهیم کرد تا جایگاهی شایسته در عرصه دانش و توسعه به دست آوریم. در این حرکت به سوی آینده، داشتن نگاهی جامع به مسیری که پیموده‌ایم می‌تواند افق آینده ما را نمایان‌تر کند

فرا رسیدن ماه مهر، آغاز بهار دانش و خردورزی را به همه دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و پژوهشگران که با تلاش و کوشش بی‌دریغشان، چراغ علم و دانش را در دل‌های جامعه ما روشن نگاه می‌دارند، تبریک می‌گویم.

این روز فرخنده، فرصت مغتنمی است تا بار دیگر با همدلی و همت جمعی، برای رسیدن به ایران قوی متحد و یکپارچه شویم.

آغاز سال تحصیلی نو، تجدید عهدی است با دانش و آموختن، و نویدبخش فردایی روشن‌تر است. فردایی که در آن جوانان این سرزمین بزرگ، با تکیه بر دانش و پژوهش، سازندگان فردایی بهتر و ایرانی قوی‌تر هستند. البته راه علم و دانش، راهی است که همیشه با دشواری‌ها و موانع همراه بوده است؛ اما همت بلند و اراده راسخ فرزندان این آب و خاک، توانسته است این راه را هموار و هموارتر سازد.

یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر به ویژه دانشمندان شهید را که با فداکاری، در مسیر توسعه فناوری‌های پیشرفته گام نهاده و عزت علمی ایران را در جهان به نمایش گذاشته‌اند، گرامی می‌داریم. آنان با پژوهش‌های ارزشمند علمی و جانفشانی خویش، چراغ امید و پیشرفت را در دل ملت روشن نگاه داشتند و الگوی بی‌بدیلی برای نسل‌های آینده شدند.

امیدوارم سال تحصیلی جدید سرآغاز فصل نوینی از شکوفایی‌های علمی و فرهنگی کشور عزیزمان باشد و همگان با انگیزه‌ای مضاعف و نگاهی به آینده‌ای روشن‌تر، گام‌های محکم‌تری در مسیر علم و دانش بردارند.

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان این مرز و بوم.

محمدرضا مخبر دزفولی

رئیس فرهنگستان علوم

اول مهر ۱۴۰۴