از زمان آغاز اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودروهای شخصی و عمومی تاکنون تعداد ۱۱ هزار خودروی بنزین سوز در شهرستانهای جنوب استان بصورت رایگان دوگانه سوز شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر شرکت نفت منطقه میاندوآب با اعلام این مطلب افزود: این طرح با هدف کاهش مصرف بنزین و آلایندهها، صرفه جویی ارزی برای کشور و بهبود شرایط زیست محیطی برای خودروهای عمومی تاکسی، وانت بار، مسافربرهای اینترنتی و خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۷ به بالا از ۲۵ مرداد ماه سال جاری در ۱۳ کارگاه مجاز تبدیل خودروها در شهرستانهای جنوب آذربایجان غربی اجرا می شود.
حاجی زاده افزود: تاکنون ۱۱ هزار خودرو در این منطقه بدون هزینه و دریافت وجه دوگانه سوز شده است و شرکت نفت منطقه میاندوآب در این زمینه جزو مناطق پیشگام کشور است.