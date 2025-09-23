نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: فراجا امروز اقدام خوبی انجام داد و فرزندان فرماندهان شهید را به سمت مدارس بدرقه کرد که این اقدام آنها قابل تقدیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرویز سروری در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود، گفت: امروز به واسطه تلاش دانشمندان که با علم خود دست ما را پر کردند، توانستیم بزرگترین عملیات قرن را در برابر بزرگترین پدافند رقم بزنیم و آنها را شکست دهیم. باید از تلاش معلمان که چنین دانشمندانی را تربیت کردند، تقدیر کنیم. تلاش آنها باعث شده که کشور ما امروز مقتدر و مستقل باشد.

وی با اشاره به برگزاری همایش خانوادگی توسط سپاه محمد رسول الله (ص)، یادآور شد: تمام کسانی که در جنگ ۱۲ روزه تحت فشار و سختی بودند، از جمله فرماندهان و نیرو‌های سپاه و مدیران شهری در این گردهمایی صمیمانه حضور داشتند. فضایی شکل گرفت که تعامل و همکاری خوبی بین این دو مجموعه حساس و اثرگذار شکل بگیرد تا بتوان امور را با هم افزایی سپاه و شهرداری پیش برد. دوستان بسیجی ما مهمترین نقش را در خنثی سازی توطئه‌ها در جنگ ۱۲ روزه داشتند و عوامل شهرداری هم در پشتیبانی مأموریت‌ها نقش جدی بر عهده گرفته بودند.

وی با بیان اینکه گزارش ها نشان می‌دهد که ترافیک اول مهر امسال نسبت به سال قبل کمتر بوده است، تصریح کرد: با تلاش‌های پلیس و سیاست‌های مدیریت شهری برای توسعه حمل و نقل عمومی می‌توانیم به تدریج مردم را به استفاده از حمل و نقل عمومی ترغیب کنیم.

م لک کیهانی مرمت شده و به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود

شهردار منطقه ۱۲ تهران نیز درجلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ملک کنار منزل دکتر حسابی خریداری شده و ۸۰۰ متر به آن اضافه می‌شود، گفت: ملک کیهانی نیز مرمت شده و به زودی تصمیم گیری برای آن انجام خواهد شد. نگاه ما این بود که این مجموعه به بانوان برای امور فرهنگی واگذار شود.

محمد آیینی در جریان ارائه گزارش محله گردی از محله سنگلج منطقه ۱۲ با بیان اینکه پنجشنبه هفته گذشته از طریق مترو یک میلیون و ۶۲۸ هزار نفر وارد منطقه شدند، افزود: از مجموع چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تردد، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تردد در منطقه ۱۲ است و سیلی است که باید مدیریت شود.

وی افزود: منطقه ۱۲ نیاز به سختی کار دارد و مدام در رصد است. این منطقه با مناطق دیگر قابل مقایسه نیست و با چالش‌های زیادی روبه رو است.

آیینی با بیان اینکه پله برقی برای زیرگذر چهارراه گلوبندک در حال نصب است، یادآور شد: رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل پیگیری‌های زیادی در این خصوص داشت و خوشبختانه به نتیجه رسید.

وی با بیان اینکه من با اهالی منطقه در ارتباط هستم و مشکلات را به بنده اعلام می‌کنند، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در منطقه بافت تاریخی است به طوری‌که ۴۸ درصد این بافت از بافت تاریخی محسوب می‌شود. فراخوان برای جذب پیمانکار عمرانی سنگلج سه بار تمدید شد و درنهایت پیمانکار آن انتخاب شد. سنگلج به اقدامات اساسی تری نیاز دارد که در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار منطقه ۱۲ با تأکید بر اینکه بازنگری در مورد بافت محله سنگلج انجام شده است، یادآور شد: با طرحی که پیش بینی شده، محله از میراثی بودن خارج می‌شود. هیچ اثر تاریخی و میراثی در این محله دیده نمی‌شود و نباید مردم محدود شدند. ۵۰ درصد از این محله با طرح جدید از بافت تاریخی خارج می‌شود.

وی ادامه داد: کسی که در بافت تاریخی سکونت دارد، نمی‌تواند تراکم بگیرد و باید انقلابی صورت بگیرد و اگر آن فرد در محله دیگری ملک دارد، می‌توان به آن ملک تراکم داد که متضرر نشود.

آیینی با بیان اینکه ملک کنار منزل دکتر حسابی خریداری شده و ۸۰۰ متر به آن اضافه می‌شود، گفت: ملک کیهانی نیز مرمت شده و به زودی تصمیم گیری برای آن انجام خواهد شد. نگاه ما این بود که این مجموعه به بانوان برای امور فرهنگی واگذار شود.

وی با تأکید بر اینکه محله از لحاظ سرانه ورزشی با کمبود روبه رو است، تصریح کرد: سرانه فضای سبز منطقه ۱۲ حدود ۶.۵ مترمربع است و باید اعتبار ویژه‌ای در اختیار منطقه قرار بگیرد که بتوان فضای ورزشی و فضای سبز منطقه را گسترش داد.

شهردار منطقه ۱۲ با اعلام اینکه برای بازار میوه و تره بار تصمیم گیری و زمین مورد نظر برای تملک انتخاب شد، خاطرنشان کرد: برای اولین بار حدود ۲.۵ کیلومتر از فاضلاب بازار نیز در حال ساماندهی است.

وی افزود: بیش از ۱۰ هزار معتاد متجاهر ساماندهی شده‌اند، اما پس از بازگشت، اولین محله‌ای که به آن مراجعه می‌کنند، هرندی است که باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد.

آیینی گفت: شهردار تهران هربار بنده را می‌بیند نگران عودلاجان است و تأکید دارد که این موضوع تعیین تکلیف شود. ما هم پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهیم.

وی اعلام کرد: منطقه ۱۲ مدام نظافت می‌شود و کارگران پسماند را به صورت دستی جابجا می‌کنند. ما شاهد سیلی از زباله در منطقه هستیم. باید دو قرارداد برای منطقه منعقد شود؛ به طوری که یک قرارداد روزانه و دیگری شبانه باشد.