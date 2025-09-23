برنامه «روی تور»، با تحلیل دیدار والیبال ایران و صربستان، مسابقه هندبال زیر ۱۷ سال ایران و بحرین و دیدار «لوانته – رئال مادرید»، از شبکه‌های ورزش و سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «روی تور»، در چارچوب برگزاری رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، امشب از شبکه ورزش پخش می‌شود.

در این قسمت از برنامه «روی تور»، محمود افشار دوست مربی و کارشناس والیبال و عادل غلامی بازیکن اسبق تیم ملی والیبال از ساعت ۱۹ با حضور در استودیوی این برنامه، درباره تحلیل و بررسی دقیق و فنی بازی امروز بین دو تیم ایران و صربستان با مخاطبان شبکه ورزش صحبت خواهند کرد.

برنامه زنده «روی تور»، به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور هر روز در زمان برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان (۲۱ شهریور تا ۶ مهر) در ساعات مختلف از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال، تقابل حساس ایران و بحرین را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران که با درخشش در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ به نیمه‌نهایی صعود کرده، امشب از ساعت ۲۱:۳۰ با بازی در مقابل بحرین فقط یک گام دیگر تا رسیدن به فینال این رقابت‌ها فاصله دارد.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن آغاز شد و تا روز سوم مهر ادامه دارد. دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب می‌کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال لوانته و رئال مادرید در چارچوب رقابت‌های لالیگای اسپانیا، امشب به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

در ادامه پخش رقابت‌های لیگ فوتبال اسپانیا (لالیگا)، مسابقه حساس میان تیم‌های لوانته و رئال مادرید امشب ساعت ۲۳، پخش می شود.

این دیدار با گزارشگری حسین رضایی تقدیم علاقه‌مندان فوتبال می‌شود.

شبکه سه سیما در قالب برنامه «گزارش ورزشی»، پخش زنده رقابت‌های مهم ورزشی ایران و جهان را پخش می‌کند.