جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون با تمام توان خود علیه ایران اقدام کردهاند، گفت: ملت ایران با پایبندی به اصول دینی و انقلابی همواره بر تهدیدها غلبه کرده و اهداف دشمنان هیچگاه محقق نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز (سهشنبه) در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان که در اردوگاه ابوذر برگزار شد، اظهار داشت: ایام دفاع مقدس فرصتی است برای گرامیداشت رشادتها و فداکاریهای ملت ایران که در پرتو فرمان حضرت امام (ره) به تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک کردند و عظمتی بینظیر آفریدند. این ایام نشاندهنده استقامت ملت در برابر دشمنان و نقش بیبدیل دفاع مقدس در شکلگیری روحیه خودباوری و استقلال کشور است.
وی با اشاره به پیامهای امام خمینی(ره) در پایان جنگ و اهمیت مطالعه آن، افزود: در جنگ، ملت ایران مظلومیت خود را ثابت کرد، دشمنان را شناخت، و به این نتیجه رسید که باید بر پای خود بایستد. در این دوران، ابهت قدرتهای بزرگ شرق و غرب شکسته شد و انقلاب اسلامی تحکیم شد. حس برادری و وطندوستی در جامعه نهادینه شد و توانستیم تجربهای منحصر به فرد از مقاومت و پیشرفت را به جهان صادر کنیم.
سردار فدوی همچنین تصریح کرد: جنگ ما، علاوه بر فتح اهداف منطقهای مانند افغانستان و فلسطین، موجب افشای ضعف نظامهای فاسد در برابر اسلام شد و بیداری در کشورهای همسایه را به دنبال داشت. در این دوران، صنایع دفاعی کشور رشد چشمگیری یافت و استمرار روح اسلام انقلابی تحقق پیدا کرد.
وی با بیان اینکه دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هیچگاه نتوانستهاند به اهداف خود برسند، گفت: دشمنان با تمام توان مادی و نظامی خود علیه انقلاب اسلامی اقدام کردهاند اما به دلیل عمل ملت ایران به تکالیف دینی و انقلابی، هیچ موفقیتی به دست نیاوردند و قدرت و توان کشور هر روز افزون شده است.
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک ایران در سالهای اخیر، علیرغم دشمنی ۴۷ ساله آمریکا و متحدانش، نشاندهنده تحقق وعدههای الهی است.
وی ادامه داد: حضرت امام(ره) در جملهای کوتاه فرمودند«ما مکلف به انجام تکلیف هستیم، نتیجه مشخص میکند.» تجربه سالهای گذشته این سخن را به خوبی تأیید کرده است و ما این واقعیت را از نزدیک مشاهده کردهایم.
سردار فدوی افزود: در جنگ اخیر، تمامی قدرتهای جهانی از جمله شیطان بزرگ، صهیونیستها، کشورهای اروپایی و بسیاری دیگر متحد شدند تا انقلاب اسلامی را از پای درآورند، اما شکست خوردند.
وی ادامه داد: حتی قبل از شروع درگیریها، اهداف جنگ خود را اعلام کردند و قصد داشتند نظام جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند، اما پیروزی و برتری نیروهای اسلامی نشان داد که انقلاب اسلامی توانایی غلبه بر این تهدیدها را دارد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: پس از حملات بزرگ، آمریکا درخواست آتشبس کرد. این نشان میدهد که دشمنان حتی با توان نظامی، اقتصادی و مالی گسترده، قادر به پیروزی نبودند، زیرا خداوند در همه صحنهها حامی مؤمنان است و این حضور الهی، دلهای مسلمانان را محکم میکند.
وی با اشاره به دفاع مقدس گفت: ما بارها دیدهایم که با اتکا به تکالیف الهی و انجام دستورات اسلام، وعدههای خداوند محقق میشود و ملت ایران در این مسیر همواره سربلند و سرافراز بوده است.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: گرامیداشت دفاع مقدس و یاد شهدا نه تنها یادآور ایثار و فداکاری ملت است، بلکه نشاندهنده عظمت فرماندهی امام و رهبری ملت در مسیر انجام تکالیف الهی است.
وی تصریح کرد: قهرمانی واقعی زمانی حاصل میشود که با رعایت قاعدههای قرآنی و انجام تکالیف اسلامی، وعدههای خداوند را باور کنیم و به آن عمل کنیم. تجربه چند سال اخیر نشان داده است که با پایبندی به این اصول، ملت ایران توانسته است در مقابل تهدیدات جهانی استوار بایستد و بر دشمنان فائق آید.
سردار فدوی همچنین به سابقه فرماندهان شهید و پیشکسوت اشاره کرد و گفت: جابجایی و انتقال تجربه پیشکسوتان به جوانان سپاه، ادامهدهنده مسیر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است. نمونه آن، فرماندهی شهید قهاری در یزد بود که اثرات خدمات ایشان همچنان در یاد و خاطره مردم باقی مانده است.
وی افزود: فرمانده جدید سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان، سردار زارع کمالی، با توفیق الهی در این مسئولیت مهم، در مسیر افتخارات و خدمات پیشکسوتان گام خواهد برداشت و تلاش خواهد کرد تا نقش خود را در تقویت انقلاب و خدمت به مردم به بهترین نحو ایفا کند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان سخنان خود تأکید کرد: انجام تکالیف الهی و عمل به دستورات اسلام، تضمینکننده پیروزی و سربلندی ملت ایران است و همه مسئولان و نیروهای سپاه موظفاند با تصمیمگیری محکم و اراده استوار، مسیر موفقیت و خدمت به انقلاب اسلامی را ادامه دهند.