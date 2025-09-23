پخش زنده
همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سالن بهار نگارستان شهرداری شاهین شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون امنیتی و انتظامی استاندار در این همایش با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: دفاع هشت ساله و دفاع ۱۲روزه در تنگناهای تحریم صورت گرفت و در این دوجنگ تمام استکبار با تمام توان خود در مقابل جمهوری اسلامی ایستاد.
اکبر صالحی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی بر علیه ملت ایران افزود:حمله دشمن تمام عیار طراحی شده بود تا ایران را تجزیه کنند، اما ملت عزیز ایران از هر قوم و قبیله گوش به فرمان ولی فقیه پای نظام و ارزشهای انقلاب ایستادند.
معاون استاندار با اشاره به پیشرفتهای ایران اسلامی در عرصههای مختلف گفت: درعرصه مختلف پیشرفتهای بسیار خوبی داشتهایم که در هفته دولت فقط در استان اصفهان۱۳۷ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان افتتاح شد.