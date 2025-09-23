به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: از اواخر وقت چهارشنبه با خروج سامانه بارشی از استان پنجشنبه تا پیش از ظهر جمعه جوی غالبا پایدار در استان مستقر خواهد شد.

محمد دادرس افزود: با توجه به هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده، در بعضی ساعات بارش در ارتفاعات شدید یا موقتی شدید خواهد بود.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته اسب وونی با ۵ درجه دما سردترین و لوشان با ۲۴ درجه دما گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است گفت: دریا فردا با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر برای فعالیت دریانوردی و شنا مناسب است.

دمای هوای رشت ۱۷ درجه و رطوبت این شهر ۹۵ است.