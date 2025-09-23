به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با اشاره به اینکه این جشن با هدف کمک به تامین نیاز‌های تحصیلی دانش آموزان نیازمند و مورد حمایت برگزار می‌شود، گفت: جشن عاطفه‌ها از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۳۰ مهر با عنوان هر مدرسه یک پایگاه جشن عاطفه ادامه خواهد داشت.

فرید محبی افزود: ۱۷۰ پایگاه جمع آوری کمیته امداد امام خمینی (ره) و مراکز نیکوکاری در سراسر استان تا پایان ۳۰ مهرماه آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی خیرین و مردمم خواهند بود.

وی گفت: تاکنون ۳ میلیارد تومان از محل کمک نیکوکاران جمع آوری شده و در قالب بسته‌های لوازم التحریر و کیف و کفش در بین دانش آموزان تحت پوشش این نهاد توزیع شده است.

محبی اضافه کرد: هم استانی می‌توانند به سه روش در این جشن مشارکت کنند.

۱) واریز کمک‌های نقدی به حساب ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱ با شناسه ۸۸۰۳۱۸۱۲۶ و یا به شماره کارت مجازی حساب مورد اشاره ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۳۷۰ بانک ملی به نام کمیته امداد امام خمینی (ره)

۲) از طریق آنی پرداخت (کد ussd) با شماره گیری # ۱ * ۰۷۷* ۸۸۷۷*

۳) سایت امداد emdad.ir