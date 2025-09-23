به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان؛ فرماندار ویژه آبادان در این دیدار با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و گرامی داشت آغاز بازگشایی مدارس گفت: انقلاب ما بر پایه حضور مردم و میدان داری آنان در همه عرصه‌ها شکل گرفته است و از جمله این‌ها و شاید مهم‌ترین آن حضور همه جانبه مردم در عرصه دفاع مقدس به ویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه بوده است.

خسرو پیر هادی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و شجاعت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های ملت ما در برابر تهاجم بیگانه بوده که در این راه صد‌ها هزار شهید را به پیشگاه امام زمان تقدیم کرده است افزود: در هفته دفاع مقدس برنامه‌های متنوعی در شهرستان آبادان اجرا می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها حضور در جمع خانواده شهدا و ایثارگران است تا تجلیلی باشد از ایثارگر این عزیزان و اینکه ما خودمان را مدیون آنها می‌دانیم.

وی خاطر نشان کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز مانند جنگ تحمیلی هشت ساله حضور همه جانبه مردم پر رنگ بود که توطئه دشمنان را نقش بر آب و کشور ما را بیمه کرد و نشان داد مردم ما همیشه در صحنه حضور دارند و پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

فرماندار تصریح کرد: ما به عنوان مدیران اجرایی وظیفه خدمتگزاری به مردم را داریم و به عنوان یک مسئول عرض می‌کنم که هرچه در توان دارم برای خدمتگزاری به مردم به کار می‌بندم.