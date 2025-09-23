به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در نخستین روز مهر و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مدرسه والعصر(عج) و دیگر مدارس منطقه ۱۳ با حال‌وهوایی متفاوت و شعار "سلام به آینده" میزبان آیین مهر قلم با یاد و نام شهیده ۹ ساله سروین حمیدیان از شهدای جنگ دوازده روزه بودند.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس ، آیین نواختن مهر قلم با حضور خوش اقبال فرماندار تهران، احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی صادق، رئیس حوزه‌های علمی استان تهران، امیر محمد نوری، شهردار منطقه۱۳ و جمعی از مدیران سازمان ها و ارگان ها و چهره های هنری و فرهنگی پایتخت برگزار و تصویر شهیده سروین حمیدیان از شهدای جنگ تحمیلی رونمایی شد.