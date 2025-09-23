به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شاهین شهر گفت: با هدف ترویج فرهنگ درخت کاری وحفاظت از منابع طبیعی در بین دانش آموزان همزمان با شروع به کار مجدد مدارس، پویش ملی مهرسبز در مدرسه چهراز برگزار شد.

خانم مرادی افزود: این پویش با شعار «همکلاسی درخت» و با غرس نهال با حضور همه دانش آموزان شهرستان در مدارس شاهین شهر و میمه برگزار شد.

افزود: در این پویش، چند اصله نهال در محوطه مدرسه وفضای سبز توسط دانش آموزان ومسئولان کاشته شد.