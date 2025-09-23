به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر برگزاری سومین جشنواره استانی فجر با اشاره به ارسال ۵۱ اثر از ۴۵ گروه سرود به دبیرخانه جشنواره گفت: از این تعداد ۹ اثر با موضوعات استکبارستیزی، امید آفرینی و ایران در مسیر پیشرفت به مرحله استانی راه یافت.

محمد توکلی افزود: ۴ گروه سرود هم به مرحله کشوری که بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود راه یافتند.

معاون فرهنگی هنری سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان هم در این مراسم با گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد قهرمان آفرینی رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس گفت: پشتوانه مردمی، رهبری مقتدرانه، رشادت خانواده‌های شهدا و اقتدار نظامی مهم‌ترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه است.

سرهنگ هادی بادینلو با اشاره به رشادت‌های مردم، رهبری هوشمندانه و مقتدرانه و توان نظامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: سرود، فرصتی مناسب برای تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بیان قدرت است و با توجه به اینکه نسل جوان در دفاع مقدس ۱۲ روزه از نزدیک این رشادت‌ها را دید، می‌توان بهترین بهره را از این ابزار هنری برد.

محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم سرود را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های هنری انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: گاهی تاثیرگذاری پیام بر روی اذهان مخاطب‌ان داخلی و خارجی از طریق ابزار هنر همچون سرود بیشتر از ساعت‌ها سخنرانی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.