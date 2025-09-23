پخش زنده
روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: اسرائیل در صدد است مانع تعلیق فوتبال اسرائیل از مسابقات اروپایی شود در حالی که شمار فراوانی از کشورهای اروپایی و شخصیتهای فوتبالی، مایل به اخراج اسرائیل هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ رسانههای عربی و اسرائیلی خبر میدهند در نشست کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال اروپا، یوفا (UEFA) که امروز قرار است برگزار شود ممکن است درباره تعلیق فوتبال اسرائیل از همه مسابقات این قاره تصمیم گرفته شود.
براساس گزارش " نیو عرب" (New Arab)، اتحادیه فوتبال اسرائیل تلاش میکند تا مانع تعلیق این اتحادیه در اروپا، به علت نسل کشی اسرائیل در فلسطین شود. در این گزارش آمده است اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۶۵ هزار فلسطینی را در غزه به قتل رسانده است و بسیاری از اعضای کنفدراسیون فوتبال اروپا، خواهان اخراج اسرائیل از این اتحادیه هستند.
روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: اتحادیه فوتبال اسرائیل تلاش میکند با همکاری متحدان اسرائیل، از جمله آلمان، جمهوری چک، قبرس و مجارستان، مانع اخراج این کشور از مسابقات فوتبال اروپا شود. رسانههای اسرائیلی میگویند اگر فوتبال اسرائیل از مسابقات اروپایی محروم شود ممکن است این محرومیت شامل دیگر رشتههای ورزشی اسرائیل نیز بشود.
گفته میشود قطر برای تعلیق فوتبال اسرائیل از مسابقات اروپایی با جدیت کار میکند، اما در تارنمای کنفدراسیون فوتبال اروپا، هیچ نشانهای از برنامه معین برای تعلیق فوتبال اسرائیل دیده نمیشود.
به منظور رای گیری درباره تعلیق فوتبال اسرائیل، همه ۲۰ کشور عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال اروپا باید موافقت کنند و دو سوم از همه اعضا به آن رای مثبت دهند. شمار فراوانی از ورزشکاران و نهادهای ورزشی همچنین تعلیق اسرائیل از مسابقات المپیک را خواستار شدهاند که مشابه این اقدام در دوران رژیم آپارتاید، علیه آفریقای جنوبی اعمال شده بود.
انزوای رژیم صهیونیستی در رویدادهای سیاسی، فرهنگی، ورزشی و علمی جهان هر روز بیشتر میشود و به تازگی نیز پنج کشور اروپایی تهدید کردهاند در صورت شرکت نماینده اسرائیل در مسابقات آوازخوانی "یوروویژن" (Eurovision)، امسال در این رقابت شرکت نخواهند کرد.
براساس نظر سنجیهای منتشر شده میزان انزجار از رژیم صهیونیستی از جمله در کشورهای غربی به بالاترین میزان از زمان ایجاد این رژیم رسیده است.