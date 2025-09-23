پخش زنده
بزرگترین نیروگاه خورشیدی چهارمحال و بختیاری به صورت بر خط با حضور وزیر نیرو در بروجن به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،برای طراحی و ساخت این نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی ۱۸۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی هزینه شده است.
این نیروگاه دوازدهمین نیروگاه خورشیدی چهارمحال و بختیاری به شمار میرود و با بهرهبرداری از آن ظرفیت تولید برق در چهارمحال و بختیاری به ۱۳.۶۸ مگاوات میرسد.
با برنامهریزی برای راهاندازی ۱۲ نیروگاه خورشیدی دیگر در چهارمحال و بختیاری تا پایان امسال ظرفیت تولید برق به ۵۶ مگاوات یعنی انرژی مورد نیاز ۱۰ استان در اوج مصرف را تامین خواهد کرد.
۳۰ درصد تجهیزات و امکانات نیروگاه خورشیدی تولید داخل است .
با بهره برداری از این نیروگاه خورشیدی سالانه از مصرف ۳/۲ میلیون متر مکعب گاز طبیعی جلوگیری میشود و هشت و نیم میلیون متر مکعب دی اکسید کربن کمتر به به محیط زیست وارد میشود.