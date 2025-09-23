پخش زنده
شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جریان سفر به چین، از منطقه حفاظتشده و ذخیرهگاه زیستکره تیانموشان در هانگژو بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در این بازدید با برنامههای پایش و حفاظت از گونههای جانوری و گیاهی، مراقبت از درختان کهن و پیشگیری از آتشسوزی آشنا شد. استفاده از فناوریهای نوین مانند دوربینهای حساس، دکلهای صاعقهگیر و سامانههای هشدار سریع، از مهمترین اقدامات این منطقه برای حفاظت موثر زیستبوم به شمار میرود.
همچنین جلب مشارکت جوامع محلی و همکاری معابد مذهبی در آموزش و فرهنگسازی، مدیریت یکپارچه و توسعه اکوتوریسم پایدار از محورهای کلیدی این ذخیرهگاه است.
بازدید انصاری فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات نوین حفاظت محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ایران و ارتقای سیاستها و برنامههای ملی به شمار میرود.