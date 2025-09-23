به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدحسین کبادی با ارائه گزارشی از خدمات متنوع و گسترده این سازمان در شهریورماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: در مجموع ۴ هزار و ۷۰۸ نفر در حوادث مختلف از خدمات شبکه امدادونجات کشور برخوردار شدند که از این تعداد، ۲ هزار و ۸۸ نفر به مراکز درمانی منتقل، یک‌هزار و ۲۸۷ نفر به‌صورت سرپایی درمان و ۲۴۳ نفر در عملیات نجات فنی از مرگ حتمی رهایی یافتند. همچنین نیرو‌های امدادی ۹۹ جان‌باخته را رهاسازی کردند.

وی افزود: در همین مدت، ۹۱ نفر اسکان اضطراری یافته و ۲۰۱ نفر به مناطق امن منتقل شدند. همچنین اقلام امدادی میان ۶۸۰ نفر توزیع و ۲۸ نفر گرفتار در برف و سیلاب (از سه دستگاه خودرو) نجات داده شدند.

محمدحسین کبادی به استان‌هایی با بیشترین تعداد حوادث اشاره کرد و گفت: مازندران با ۵۶۷ حادثه، اصفهان با ۳۴۵ و گلستان با ۲۳۶ حادثه بیشترین آمار را داشته‌اند. همچنین بیشترین مصدومان انتقالی در استان‌های مازندران (۲۶۱ نفر)، اصفهان (۲۵۳ نفر) و گلستان (۲۱۲ نفر) ثبت شده است. در بخش درمان سرپایی نیز مازندران با ۷۰۴ مصدوم، تهران با ۲۲۲ و اصفهان با ۶۳ نفر در صدر قرار دارند.

به گفته معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، بیشترین آمار رهاسازی مصدومان و جان‌باختگان در استان‌های کرمان با ۳۴ نفر، فارس با ۲۶ نفر و سیستان و بلوچستان با ۲۱ نفر گزارش شده است.

کبادی ادامه داد: تنها در حوادث ترافیکی محور‌های برون‌شهری کشور ۲ هزار و ۶۷ مورد حادثه به ثبت رسیده که در پی آن یک‌هزار و ۵۰۷ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۱۹۵ نفر به‌صورت سرپایی مداوا شدند. اصفهان با ۲۲۰ حادثه، گلستان با ۱۸۶ و مازندران با ۱۴۱ حادثه بیشترین سهم را در این بخش داشته‌اند. همچنین استان‌های گلستان با ۱۸۶ مصدوم، اصفهان با ۱۸۰ مصدوم و مازندران با ۱۳۶ مصدوم بیشترین انتقالی به مراکز درمانی را داشتند.

وی در پایان درباره حوادث کوهستان نیز بیان کرد: در شهریورماه ۱۳۵ مورد حادثه کوهستان در کشور ثبت شد که طی آن ۲۰۸ نفر دچار حادثه شدند. از این تعداد، ۱۰۹ نفر مصدوم بودند که ۷۶ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند. تهران با ۱۵ حادثه، البرز با ۱۳ و استان‌های اصفهان، فارس، گیلان و مازندران هرکدام با ۸ حادثه بالاترین آمار را داشتند. همچنین بیشترین حادثه‌دیدگان مربوط به استان‌های البرز (۳۰ نفر)، سمنان (۲۳ نفر) و اصفهان (۱۸ نفر) بوده است.