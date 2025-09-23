پخش زنده
امروز: -
چهل و هفتمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه با حضور معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد تا با بررسی عملکردها و چالشها، گامی دیگر در راستای تحقق اهداف مصوب شورای عالی فضای مجازی برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای ادامه نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، چهل و هفتمین نشست «کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکههای ارتباطی» با حضور معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
این جلسه در چارچوب سیاستهای مصوب جلسه بیست و یکم شورا در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ انجام گرفت.
در جریان این نشست، گزارشی جامع از فعالیتهای کارگروه ارائه شد که شامل فرآیندهای صدور مجوز برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات پیامک انبوه، تدوین ضوابط محتوایی پیامرسانی، تعیین مقررات ارسال پیامک در شرایط غیرعادی و اضطراری، وضع قوانین مربوط به ایمنی و سلامت پیامکهای انبوه، راهاندازی سامانه نظارت برخط پس از انتشار، ایجاد پورتال کارگروه و راهاندازی بخش دریافت گزارشهای مردمی بود.
همچنین، تأثیرات این اقدامات در کاهش جرائم و تخلفات حوزه پیامک انبوه، از جمله جرائم مالی، کلاهبرداری، فیشینگ، تولید محتوای تهدیدآمیز علیه امنیت و آسایش عمومی، و محتوای مغایر با عفت و اخلاق عمومی، مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه، اعضای کارگروه، بهویژه نمایندگان شرکتهای ارائهدهنده خدمات، به بیان چالشها و موانع موجود در مسیر دستیابی کامل به اهداف مصوبه شورای عالی فضای مجازی پرداختند و پیشنهادهایی برای رفع این موانع و بهبود شرایط ارائه کردند.
در پایان، مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با انجام آسیبشناسی موضوعات مطرحشده و با تداوم نظارتها، در هماهنگی با کارگروه مربوطه، در کوتاهترین زمان ممکن زمینه تحقق اهداف باقیمانده را فراهم آورد.