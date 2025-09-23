پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: دانشآموزان ما در استان، آموزش را فارغ از هرگونه تعلقات قومی، مذهبی و قبیلهای دریافت میکنند وباید این سرمایه ارزشمند چراغ راه آنان در مسیر توسعه همهجانبه استان و کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ماموستا کلشینژاد در آیین زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی اظهار نمود: امروز، این افتخار نصیب شما دانشآموزان عزیز شده است که شاهد حضور جمعی از مسئولان ارشد استان در این آیین باشکوه هستید. این حضور و اهتمام مسئولان نشاندهنده ارزش و اهمیت آموزش و پرورش و سرمایهگذاری روی آینده فرزندان ایران اسلامی است و میتواند نقطه آغازی مبارک برای امید و حرکت به سوی آیندهای روشن باشد.
وی افزود: با توجه به بینش و آموختههایی که از محضر معلمان دلسوز و بیادعا کسب کردهایم، میتوانیم با اتکا به دانش و تجربه، گامهای مؤثری در راستای پیشبرد اهداف و آرمانهای عالی انقلاب اسلامی برداریم. این تلاشها همواره باید با روحیه تعهد، انصاف و عدالت همراه باشد تا نسل آینده در فضایی سالم، علمی و اخلاقمحور تربیت شوند.
روحانی اهل تسنن تصریح کرد: شهدای اهل سنت و اهل تشیع در این استان زرخیز، افتخاراتی ارزشمند و مایه مباهات همگان هستند. این ایثارگران نشان دادهاند که وحدت، همدلی و فداکاری، محور توسعه و پیشرفت هر جامعهای است.
وی اذعان نمود: دانشآموزان ما در این استان، آموزش را فارغ از هرگونه تعلقات قومی، مذهبی و قبیلهای دریافت میکنند و این سرمایه ارزشمند باید چراغ راه آنان در مسیر زندگی باشد. شما عزیزان باید با همین بینش و آگاهی، در مسیر توسعه همهجانبه استان و کشور گام بردارید؛ در عرصههای اقتصادی، سیاسی، علمی، مهارتی و به ویژه در حوزه انسانسازی و تکامل فردی و اجتماعی.
ماموستا کلشینژاد اعلام کرد:در دولت سیزدهم، عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی در صدر اولویتهای استان قرار دارد. ما موظفیم فرصتهای برابر یادگیری را برای همه دانشآموزان، حتی در دورترین نقاط استان، فراهم کنیم. در حال حاضر، استان آذربایجانغربی به ۸ هزار کلاس درس نیاز دارد تا به میانگین کشوری برسد و برای تحقق این هدف، مشارکت و همکاری گسترده همهجانبه ضروری است.
وی گفت:خوشبختانه با حمایت و همت خیرین عزیز، تعداد زیادی از کلاسهای درس در حال احداث است. با سپاس و قدردانی از این همراهان نیکاندیش، از سایر خیرین دعوت میکنم تا در این مسیر ماندگار بیش از پیش همگام شوند و با همت جمعی، مدارس کانکسی و سنگی را برای همیشه از چهره استان بزداییم.