درخواست تامین داروی ALS از شرکتهای دارویی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ باتوجه به کمبود داروی حیاتی بیماران ALS از شرکتهای دارویی برای تامین این دارو درخواست حمایت میشود.
مدیر عامل جمعیت حمایت از بیماران ALS و نوروپاتی (جانا) اعلام کرد: این روزها بیماران مبتلا به ALS در کشورمان با یکی از جدیترین بحرانهای دارویی مواجه هستند. داروی ریلوزول (Riluzole) که تنها داروی شناختهشده برای کند کردن روند پیشرفت بیماری است، بهسختی در دسترس قرار میگیرد و بسیاری از بیماران، روزها و هفتهها در انتظار تأمین آن میمانند.
محمد زارعان ادامه داد: این دارو، برای بیماران ALS تنها یک دارو نیست؛ بلکه پنجرهای کوچک برای نفس کشیدن و ادامه زندگی است. نبود آن، خانوادهها را در شرایطی سخت و پر از اضطراب قرار داده است.
وی افزود: ما از شرکتهای دارویی و واردکنندگان تقاضای همراهی فوری داریم. کمک شما میتواند بهمعنای نجات جان صدها بیمار در سراسر کشور باشد. هر روز تأخیر در دسترسی به ریلوزول، به معنای کوتاهتر شدن فرصت زندگی بیماران است.
وی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به مسئولیت اجتماعی شرکتهای دارویی نیازمندیم. ما از همه نهادها و فعالان حوزه سلامت درخواست میکنیم تا در تأمین و توزیع ریلوزول همراه بیماران ALS باشند. این همراهی، نه فقط یک اقدام انسانی، بلکه نجاتبخش زندگی است.