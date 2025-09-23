پخش زنده
مسابقات اسکواش با مجموع جایزه ۳ هزار دلاری اواخر مهر ۱۴۰۴ در جزیره کیش برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها در دو بخش بانوان و مردان برنامهریزی شده و پس از دو سال وقفه بار دیگر میزبانی ایران را تجربه میکند.
رویداد یادشده اگرچه سطح بینالمللی ندارد و حضور بازیکنان خارجی در آن پیشبینی نشده است ولی از نظر رنکینگ جهانی معتبر است و نتایج آن در امتیازات رسمی بازیکنان ثبت خواهد شد.
این امتیازات میتواند در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ برای اسکواشبازان ایرانی اهمیت داشته باشد.
اسکواش چندی قبل به جمع رشتههای حاضر در بازیهای المپیک اضافه شده است و ملیپوشان ایران در تلاش هستند با حضور در مسابقات بینالمللی و کسب امتیازهای لازم سهمیه حضور در این رقابتهای مهم را به دست آورند.
فدراسیون اسکواش به زودی محل برگزاری مسابقات را اعلام خواهد کرد.