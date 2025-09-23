پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر اعلام کرد: امروز با حضور وزیر نیرو صد مگاوات نیروگاه انشعابی افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر در ارتباط زنده با خبر ساعت ۱۴ درباره ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذذیر گفت: ظرفیت این نیروگاهها تا انتهای شهریورماه دو هزار و ۳۵۰ مگاوات بوده است.
وی همینطور، از افتتاح صد مگاوات نیروگاه انشعابی با حضور وزیر نیرو امروز خبر داد و گفت: به زودی اطلاعیهای صادر میشود تا مردم بتوانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای نصب نیروگاههای پشت بامی استفاده کنند.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر در ادامه افزود: امیدواریم با توسعه نیروگاههای پشتبامی تا پایان سال آینده هزار مگاوات نیروگاههای انشعابی در کشور نصب شوند.