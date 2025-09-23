به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در ارتباط زنده با خبر ساعت ۱۴ درباره ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذذیر گفت: ظرفیت این نیروگاه‌ها تا انتهای شهریورماه دو هزار و ۳۵۰ مگاوات بوده است.

وی همینطور، از افتتاح صد مگاوات نیروگاه انشعابی با حضور وزیر نیرو امروز خبر داد و گفت: به زودی اطلاعیه‌ای صادر می‌شود تا مردم بتوانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای نصب نیروگاه‌های پشت بامی استفاده کنند.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در ادامه افزود: امیدواریم با توسعه نیروگاه‌های پشت‌بامی تا پایان سال آینده هزار مگاوات نیروگاه‌های انشعابی در کشور نصب شوند.