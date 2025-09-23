آیین مدون و همیشگی موسم بازگشایی مدارس، همزمان با دیگر نقاط کشور با حضور جمعی از مسئولان ادارات و نهاد‌ها در منطقه ۱۸ پایتخت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این آیین که بطور آزمایشی به میزبانی آموزشگاه فرهنگ امام علی محله بهداشت برنامه ریزی و به اجرا در آمد، نخستین روز از موسم بازگشائی مدارس گرامی داشته و دانش آموزان با شور و شعف خاصی در سر کلاس‌های درس حضور یافتند.

محمدی شهردار منطقه ۱۸طی سخنانی در این مراسم با بیان این نکته که موسم بازگشایی مدارس فصل جدیدی در زندگی دانش آموزان محسوب می‌شود، گفت: با ورود به این عرصه، بار مسئولیتی دانش آموزان دوچندان شده و باید برای ساختن آینده تمام تلاش و همت خویش را بکار بندند.

وی ادامه داد: وقتی هدف از تحصیل علم مشخص باشد، دانش آموزان بیشترین تلاش خود رابرای فراگیری دانش خواهد داشت بعبارتی اگر هدف مشخص باشد، خروجی بهتری خواهیم داشت.

برپایه این گزارش، نواخته شدن زنگ بازگشائی مدارس توسط محمدی شهردار و حنیف نیا رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه، اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی و هنری در این روز همراه با تجلیل از تعداد سه خانواده معظم شهید از شهدای دوران دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مدافع حرم از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

گفتنی است: همزمان با برگزاری این مراسم، زنگ موسم بازگشایی مدارس در آموزشگاه‌های ندای حق، شهدا، شهید خلیلی، دکتر حسابی، رضوان و شهدای گلدسته نیز با حضور مدیران نواخته شد.