با حضور مسئولان شهری؛
آغاز سال تحصیلی در مدرسه شاهد حضرت زینب
آیین آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه شاهد حضرت زینب شهرک آپادانا، با حضور مسئولان شهری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، در این مراسم که همزمان با نخستین روز از مهر و بازگشایی مدارس برگزار شد،شهردار منطقه ۵ با تبریک آغاز سال تحصیلی و ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش آموزان، گفت: این مدرسه که امروز در آن گرد هم آمده ایم، محل تحصیل فرزندان شهدا و ایثارگران است؛ پدرانی که برای پاسداری از میهن و دین اسلام، جان خود را فدا کردند. عطر پاک شهادت همواره در این فضا حس می شود و روح شهدا شاهد و ناظر ما هستند.
محمدرضا پوریافرخطاب به دانش آموزان افزود: خوشا به حال شما که در چنین محیط فرهنگی و تربیتی پرورش می یابید و ادامه دهنده راه پرافتخار پدران خود هستید. مدیران شهری آینده از همین محیط های آموزشی رشد پیدا کرده و زیست شهری آرمانی را تحقق می بخشند.
در ادامه این مراسم از تعدادی از فرزندان شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای مدافع حرم از جمله ریحانه کرمی مقدم، ریحانه لاجوردی، پارسامهر محمدیاری و زینب ابراهیمی با اهدای هدایایی تجلیل شد.