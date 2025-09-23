به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم که همزمان با نخستین روز از مهر و بازگشایی مدارس برگزار شد،شهردار منطقه ۵ با تبریک آغاز سال تحصیلی و ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش آموزان، گفت: این مدرسه که امروز در آن گرد هم آمده ایم، محل تحصیل فرزندان شهدا و ایثارگران است؛ پدرانی که برای پاسداری از میهن و دین اسلام، جان خود را فدا کردند. عطر پاک شهادت همواره در این فضا حس می شود و روح شهدا شاهد و ناظر ما هستند.

محمدرضا پوریافرخطاب به دانش آموزان افزود: خوشا به حال شما که در چنین محیط فرهنگی و تربیتی پرورش می یابید و ادامه دهنده راه پرافتخار پدران خود هستید. مدیران شهری آینده از همین محیط های آموزشی رشد پیدا کرده و زیست شهری آرمانی را تحقق می بخشند.

در ادامه این مراسم از تعدادی از فرزندان شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای مدافع حرم از جمله ریحانه کرمی مقدم، ریحانه لاجوردی، پارسامهر محمدیاری و زینب ابراهیمی با اهدای هدایایی تجلیل شد.