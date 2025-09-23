در آستانه سالگرد شهدای حادثه منا، شبکه قرآن و معارف، مستند «شهدای قرآنی» را با محوریت زندگی دو قاری بین‌المللی قرآن کریم، پخش می‌کند.

مستندهای شهدای قرآنی و روزگار احمد، از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مستند روایتی از زندگی و سلوک معنوی دو تن از مفاخر تلاوت قرآن کریم که در کنار هزاران زائر دیگر، در روز عید قربان، دوم مهر ۱۳۹۴ شمسی، جان در راه حق نهادند.

مستند «شهدای قرآنی» در دو قسمت پخش خواهد شد. قسمت اول آن امشب ساعت ۲۲:۳۰، پخش می شود که روایت زندگی شهید محسن حاجی حسنی کارگر، قاری بین‌المللی و دارنده‌ی رتبه نخست مسابقات قرآن مالزی در سال ۱۳۹۴ را است.

قسمت دوم، چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۸:۰۰، پخش می شود. این قسمت روایت زندگی شهید حسن دانش، رتبه نخست سی‌وهفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران و برگزیده سی‌ودومین دوره این مسابقات است.

فاجعه منا، دوم مهر ۱۳۹۴ (۱۰ ذی‌الحجه ۱۴۳۶ قمری)، در جریان مراسم رمی جمرات در سرزمین منا روی داد و بر اساس اعلام رسمی مقامات عربستان، منجر به جان‌باختن بیش از ۷۴۷۷ تن از حجاج از ۳۹ کشور جهان شد.

مستند «روزگار احمد»، امشب ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.

این مستند به زندگی و مبارزات سردار سرلشکر احمد کاظمی می‌پردازد و زوایای کمتر دیده‌شده‌ای از فعالیت‌های او را به تصویر می‌کشد.

«روزگار احمد»، با روایتی مستندگونه، تلاش‌های سردار کاظمی در ارتقای نیروی هوایی سپاه، تجهیز آن به هواپیما‌های سوخو ۲۵ و هلی‌کوپتر‌های میل ۱۷ و نقش‌آفرینی او در عملیات‌های مهم دفاع مقدس را مرور می‌کند.