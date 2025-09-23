به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در مراسم آغاز سال تحصیلی، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای اقتدار و درود بر روح بلند آنان، اظهار نمود: طراحی آینده جامعه از دل کلاس‌های درس آغاز می‌شود و سرمایه انسانی امروز، سازنده فردای کشور است. معلمان مسئولیت دارند نسل آینده را برای خودسازی، جامعه‌سازی و تحقق توسعه ملی آماده کنند.

وی افزود: علم، ستون اقتدار ملی و دانش موتور محرک توسعه است. دشمن از رشد علمی ایران واهمه دارد و ما وظیفه داریم با ارتقای کیفیت آموزش، این اقتدار را روزبه‌روز افزایش دهیم.

احمد محمودزاده تصریح کرد: با تقویت بنیه علمی کشور، ترس دشمنان نیز فزونی می‌یابد و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.

وی در ادامه، با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی، دکتر پزشکیان تأکید نمود: آموزش و پرورش در اولویت سیاست‌های دولت قرار دارد. توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری در قالب نهضت مدرسه‌سازی دنبال می‌شود تا این سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی، به بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری و رشد سرمایه انسانی منتج گردد.