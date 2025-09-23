به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی بیان کرد: استان خوزستان از نعمت‌ها و ظرفیت‌های بی‌شماری برخوردار است و این فرصت‌ها باید به نحوی مدیریت شود که گره‌ای از مشکلات مردم باز شود و زمینه اشتغال پایدار به ویژه برای جوانان فراهم شود.

کاظم‌نسب الباجی با اشاره به عملکرد صورت‌گرفته در حوزه اشتغال گفت: عملکرد دستگاه‌ها باید به شکل ملموس در زندگی مردم و عملکرد دستگاه‌ها قابل مشاهده باشد.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌ها بیان کرد: همه مدیران موظفند با جدیت و مسئولیت‌پذیری بیشتری وارد عمل شوند و گزارش عملکرد خود را به صورت شفاف و مستند ارایه کنند. اگر در هر شهرستان، فرماندار یا دستگاهی همکاری لازم را نداشته باشد، موضوع به استانداری گزارش شود تا تصمیمات مقتضی اتخاذ نمود.

معاون اقتصادی استاندار با تاکید بر اهمیت حضور منظم مدیران در جلسات شورای اشتغال اظهار کرد: از این پس غیبت بدون عذر موجه مدیران در نشست‌ها پذیرفته نیست و حضور معاون یا نماینده به جای مدیر اصلی نیز مجاز نخواهد بود. همچنین دستگاه‌ها موظفند مشکلات و موانع پیش‌روی اشتغال‌زایی را حداکثر تا فردا به صورت مکتوب به استانداری ارسال کنند.