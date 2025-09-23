پوشش زنده تجلیل از قهرمانان کشتی و سومین دوره لیگ برتر تکواندو بانوان جام ایراندخت، از شبکه ورزش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی کشورمان که امشب از ساعت ۲۰ در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود، به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

حضور دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، زاکانی شهردار تهران، هنرمندان، پیشکسوتان و هواداران ورزش‌های پهلوانی و روسای دستگاه‌های فرهنگی و ورزشی در این مراسم که در سالن ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود، از مهم‌ترین بخش‌های این مراسم است.

در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر تکواندو بانوان جام ایراندخت، این مسابقات به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

برنامه «ورزش ایران» در چارچوب سومین دوره لیگ برتر تکواندو بانوان جام ایراندخت، امروز از ساعت ۱۷:۳۰، این رقابت‌های هیجان انگیز را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می کند.

سومین دوره لیگ برتر تکواندو بانوان «جام ایراندخت»، با حضور ۵۳ بازیکن آزاد و ۱۷ تیم از امروز به مدت دو روز برگزار می شود.