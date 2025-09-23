به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر به همراه مسئولان فراجا شهرستان با حضور در منزل شهید مدافع امنیت میلاد امینی، نفس امینی فرزند کلاس دومی این شهید را از درب منزل پدری در محله ولاشان درچه تا محل دبستان همراهی و بدرقه کردند.

سرهنگ علی سبحانی در این مراسم افزود: تکریم خانواده معظم شهدا بخشی از رسالت ماست و بر اساس تاکید فرماندهی انتظامی کشور تکریم آنان به بهترین نحو انجام می‌شود و در همین راستا برای تکریم خانواده شهدا، این فرزند شهید از خانه تا مدرسه همراهی شد.

شهید میلاد امینی از شهدای مدافع امنیت انتظامی استان اصفهان سحرگاه هفتم مهرماه سال ۱۳۹۸ حین انجام ماموریت در شهرستان شاهین شهر در درگیری با افراد مسلح به درجه رفیع شهادت نائل شد.