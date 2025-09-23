سالانه ۵۰ تن عسل بهاره و پاییزه در بردسکن تولید می‌ شود و فرصت‌ های شغلی مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن گفت: شهرستان بردسکن با داشتن ۵ هزار کلونی زنبور عسل مهاجر و غیر بومی، توانسته سالانه ۵۰ تن عسل تولید کند و این فعالیت‌ها باعث اشتغال مستقیم ۱۱۰ نفر و غیرمستقیم ۱۰۰ نفر شده است.

مهدی مسروری افزود: به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد و پوشش گیاهی متنوع شهرستان، عسل تولیدی از ارزش غذایی بالایی برخوردار است و کیفیت مطلوبی دارد.

وی ادامه داد: سرشماری زنبورستان‌ های شهرستان از ۵ تا ۳۰ مهرماه توسط کارشناسان انجام می‌ شود و این اقدام فرصتی مناسب برای بهبود مدیریت، برنامه‌ ریزی صنعت زنبورداری، ارائه خدمات بهتر به زنبورداران و ارتقای کیفیت تولید عسل است.



