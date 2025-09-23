به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،جانشین فرمانده انتظامی کازرون گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در این شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ داوود فرهادی افزود: با بررسی و تحقیقات میدانی از محل وقوع سرقت‌ها، رد پای ۲ نفر از سارقان سابقه دار شناسایی و سپس دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه ماموران در بازرسی از مخفیگاه سارقان تعدادی سیم و کابل برق کشف کردند گفت: متهمان در بازجویی به ۱۱ فقره سرقت کابل برق در کازرون اعتراف کردند.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.