به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مرکزی گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، کانون‌های خدمت رضوی این استان با همکاری بنیاد کرامت رضوی در اقدامی خیرخواهانه، هزار و ۷۸۴ بسته کمک‌آموزشی را بین دانش‌آموزان نیازمند در شهر‌های مختلف توزیع کردند.

محمد بخشی افزود: از این تعداد، ۷۸۴ بسته کمک‌آموزشی شامل کیف، جامدادی، دفتر و نوشت افزار با پیگیری کانون‌های خدمت رضوی و مشارکت بنیاد کرامت رضوی، در شهر‌های ساوه، شازند، محلات، آشتیان، خمین، اراک، دلیجان و همچنین دبیرخانه استان توزیع شده است.

او ارزش تقریبی بسته‌ها را بیش از یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: ۵۰ درصد هزینه توسط بنیاد کرامت رضوی و ۵۰ درصد دیگر نیز از طریق کانون‌های خدمت رضوی استان مرکزی فراهم شده است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مرکزی ادامه داد: همکاری بنیاد کرامت رضوی و کانون‌های خدمت رضوی استان مرکزی نمونه‌ای موفق از مشارکت نهاد‌های خیریه در راستای تحقق عدالت آموزشی است و این اقدام نه‌تنها به تأمین نیاز‌های مادی دانش‌آموزان کمک می‌کند، بلکه انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل و موفقیت آنها در مسیر علم‌آموزی است.