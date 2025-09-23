کارکنان صدا و سیمای استان یزد در جشنواره فیروزه کست و عشق ماندگار موفق به کسب رتبه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اولین جشنواره ملی و دانشجویی «فیروزه کست» در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به کار خود پایان داد و فاطمه دانایی از رادیو یزد با ارسال اثر «طراوت»، رتبه شایسته تقدیر را کسب کرد.

همچنین دومین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی «عشق ماندگار» در استان گیلان برگزار شد که صدا و سیمای استان یزد با ارسال اثر نمایشنامه «مرگ از اسبش پایین آمد» توسط محمد ایرانی، رتبه اول این جشنواره را از آن خود کرد.