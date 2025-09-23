با حضور مسئولان فدراسیون جانبازان و نابینایان، مراسم بدرقه تیم ملی پارادوومیدانی ایران در محل فدراسیون جانبازان برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمی که با ترکیبی قدرتمند از مدال‌آوران پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴، عازم رقابت‌های جهانی هند است و امید‌ها برای تکرار موفقیت‌ها را افزایش داده است.

مسابقات جهانی پارادوومیدانی از ۲۷ سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۴) در شهر دهلی‌نو، پایتخت هند، و در ورزشگاه «جواهر لعل نهرو» برگزار خواهد شد. در این رویداد بین‌المللی، بیش از ۱۰۰۰ ورزشکار از سراسر جهان برای کسب ۱۸۶ مدال رقابت خواهند کرد؛ شامل ۱۰۱ مدال در بخش مردان، ۸۴ مدال در بخش بانوان و یک مدال در بخش میکس.

تیم ملی پارادوومیدانی ایران با ۲۰ ورزشکار در این مسابقات شرکت می‌کند که از این تعداد، ۵ نفر از نابینایان و کم‌بینایان (۲ خانم و ۳ مرد) هستند. همچنین، ۱۱ نفر از مدال‌آوران پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ که چهار نفر ار نفرات اعزامی آقایان مهدی اولاد-امیر حسین علیپور-حسن باجولوند و خانم هاجر صفرزاده نیز در لیست اعزامی حضور دارند که نشان از ترکیب قدرتمند و با تجربه تیم دارد.

این مسابقات، علاوه بر جایزه‌های قهرمانی، نخستین مرحله انتخابی پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز محسوب می‌شود و نتایج آن برای کسب سهمیه‌های آینده بسیار حیاتی خواهد بود.