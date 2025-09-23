به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی با حضور در منزل شهید مرزبان (حاجی نبی زاده) فرزند این شهید گرانقدر را تا مدرسه همراهی و با حضور در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در دبیرستان شاهد (سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد.

سردار محمد احمدی دراین مراسم در سخنانی به رشادت‌های بی دریغ مرزبانان پرداخت و گفت: هیچگاه نباید فراموش کنیم امنیت امروز نتیجه و مرهون ایثار و ازخودگذشتگی‌های همین شهداء عزیز است وهمواره باید قدردان شهداء وخانواده عزیزآنان باشیم.

فرمانده مرزبانی استان در بخش پایانی سخنان خود دانش آموزان را سرمایه‌های آینده ایران اسلامی دانست و بر ارتقاء عزت و اقتدار آینده ایران اسلامی به دست این عزیزان تاکید کرد.

در پایان این مراسم به نفرات برتر مسابقه مرز و مرزبانی و فرزند شهید حاجی نبی زاده هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.