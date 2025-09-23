به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت باطری خودرو، دستگیری سارقان در دستور کار عوامل کلانتری ۲۵ قرار گرفت که در تحقیقات اولیه سارقان را که با یک دستگاه خودروی پراید و موتورسیکلت در محل سرقت حضور داشتند شناسایی و در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ غلامرضا براتی افزود: طی بازجویی فنی از متهمین مذکور و در اعترافات اولیه تاکنون ۱۲ فقره سرقت باطری خودرو کشف شده است.