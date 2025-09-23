

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه سازمان لیگ آمده است: با توجه به حضور تیم‌های جدیدالورود و به منظور فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تکمیل امور اداری، مالی و ثبت حداقل ۵۰ درصد قرارداد بازیکنان، زمان جلسه قرعه‌کشی لیگ برتر والیبال زنان که پیش‌تر روز دوشنبه هفتم مهر اعلام شده بود، تغییر و به روز دوشنبه ۱۴ مهرماه موکول شد.

بدین ترتیب جلسه قرعه کشی، تعیین برنامه و نحوه برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های زنان ایران در سال ۱۴۰۴، به صورت حضوری ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۴ مهرماه در دفتر ریاست فدراسیون والیبال برگزار خواهد شد.

از آنجا که این تغییر به منظور تسهیل در انجام فرآیند‌های اداری و فراهم آوردن شرایط مناسب‌تر برای باشگاه‌ها صورت گرفته است، در همین راستا مهلت اعلام آمادگی، پرداخت ورودیه و تسویه حساب سنوات قبل تا پایان وقت اداری روز دوشنبه هفتم مهرماه تمدید می‌شود.

بیست‌وچهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران سال ۱۴۰۳ با حضور ۹ تیم پیکان تهران، سایپا تهران، تیم ملی زیر ۲۰ سال زنان، مس رفسنجان، هوران یزد، ماداکام نت، فولاد مبارکه سپاهان، نفت امیدیه و مقاومت شهرداری تبریز پیگیری شد و سایپا تهران به مقام قهرمانی دست یافت.