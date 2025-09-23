امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

نشست فعالان بخش خصوصی با دبیر شورای عالی امنیت ملی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱- ۱۵:۴۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شکست تلاش شبکه‌های فارسی زبان معاند برای بهم ریختن اوضاع ایران
شکست تلاش شبکه‌های فارسی زبان معاند برای بهم ریختن اوضاع ایران
۱۴۰۴-۰۶-۲۹
حال و هوای ماه مدرسه در کوچه و خیابان‌ها
حال و هوای ماه مدرسه در کوچه و خیابان‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۲۹
واگذاری تیک تاک به سرمایه دار صهیونیست
واگذاری تیک تاک به سرمایه دار صهیونیست
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
ساماندهی تولید گوشت مرغ، باید‌ها و نباید‌ها
ساماندهی تولید گوشت مرغ، باید‌ها و نباید‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
خبرهای مرتبط

نشست شورای بخش خصوصی هرمزگان و دولت با سه مصوبه

ابلاغ شیوه‌نامه جدید برای جذب نخبگان در مراکز خصوصی

برچسب ها: لاریجانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، بخش خصوصی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 