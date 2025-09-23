

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پاراتیروکمان قهرمانی جهان از امروز سه شنبه یک مهر در کره جنوبی آغاز شد و نمایندگان ایران در ماده ریکرو به مصاف حریفان خود رفتند.

فاطمه همتی، هادی نوری، محمدرضا عرب عامری و غلامرضا رحیمی ۴ ورزشکار اعزامی به این مسابقات هستند که هدایت تیم ملی را زهرا نعمتی بر عهده دارد.

رقابت‌های پاراتیروکمان در حالی از امروز در کره جنوبی آغاز شد که در مرحله مقدماتی ماده ریکرو غلامرضا رحیمی با ثبت رکورد ۶۳۷ و محمدرضا عرب‌عامری با ثبت رکورد ۵۵۵ راهی دور حذفی شدند.

نکته حائز اهمیت غیبت نایب قهرمان پارالمپیک پاریس در این مسابقات بود، فاطمه همتی که در پارالمپیک پاریس در ماده کامپوند انفرادی زنان و تیمی میکس به مدال نقره دست پیدا کرده بود، با وجود سفر به کره‌جنوبی اجازه شرکت در مسابقات را پیدا نکرد.

براساس گفته‌های رئیس فدراسیون جانبازان و توان یابان بعد از پارالمپیک قوانین کلاس بندی در رشته‌های مختلف تغییر پیدا می‌کند و باید کلاس بندی ورزشکاران دوباره بازنگری شود. متاسفانه فاطمه همتی در قوانین جدید کلاس بندی، کلاس لازم را برای شرکت در مسابقات کسب نکرده است.

در بخش کامپوند مردان، هادی نوری در ماده کامپوند مردان فردا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح به وقت محلی به مصاف حریفان خود می‌رود.