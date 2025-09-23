پخش زنده
پانزدهمین زنگ دانش آموز شهید در قطعه ۴۲ بهشت زهرا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در آیین پانزدهمین «زنگ دانشآموز شهید» بیش از ۲۰۰ دانشآموز تهرانی، حضور داشتند. هدف از برگزاری این مراسم ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و آشنایی دانشآموزان با حماسهسازیهای رزمندگان اسلام است، در این مراسم دانشآموزان با زندگی، آرمانها و فداکاریهای شهدای دانشآموز آشنا شدند.
برنامههای متنوع فرهنگی، سخنرانی، قرائت قرآن و اجرای سرودهای حماسی از جمله بخشهای مختلف این مراسم بود. قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) به عنوان محل دفن شمار زیادی از شهدای دانشآموز دوران دفاع مقدس، هر ساله میزبان این مراسم معنوی است.