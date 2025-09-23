پخش زنده
امروز: -
در هفته اول مهر، سرویس اتوبوسرانی به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر روابط عمومی شهرداری زنجان گفت: به مناسبت بازگشایی مدارس در شهر زنجان از امروز اول مهر ماه به مدت یک هفته خدمات حمل و نقل عمومی در شهر زنجان رایگان خواهد بود.
این اقدام در راستای تشویق شهروندان به استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و استفاده از حملونقل عمومی انجام شده است.
همزمان با نخستین روز سال تحصیلی جدید بیش از ۲۳۱ هزار دانش آموز در استان زنجان راهی مدرسه شدند.