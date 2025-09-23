برنامههای هفته دفاع مقدس به زبان کودکانه بیان می شود
برنامه های متنوعی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز از ۳۱ شهریور ماه تا ۶مهر ماه ۱۴۰۴ به مناسبت ایام هفته دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز با اشاره به اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس با دلنوشتههای کودکانه گفت: با دلنوشتههایی برای این هفته و برای شهدای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی دوازده روزه فعالیتهای این هفته را آغاز کردند.
عاشری بیان کرد:معرفی وقایع جنگ تحمیلی، تمرین سرود، قصهگویی و معرفی کتاب با این موضوع از دیگر فعالیتهای مربیان بود.
وی ادامه داد: معرفی فعالیتها، وقایع و شخصیتهای دفاع مقدس با معرفی شهید هم استانی، محمد حسین فهمیده، دانش آموز بسیجی، آغاز شد و مربیان کانون در رابطه با نقش مهم این شهید در دوران دفاع مقدس برای اعضا سخن گفتند.
عاشری بیان کرد: معرفی و روخوانی کتاب «باغ کیانوش» اثر «علی اصغر عزتی پاک» از انتشارات کانون پرورش فکری و معرفی شهر خرمشهر و نقش این شهر در ایام جنگ تحمیلی، از دیگر فعالیتهای این مرکز بود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین این برنامهها تولید ویدیوهایی است که به صورت روزانه به معرفی کتابهای انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ویژه دفاع مقدس برای گروههای سنی مختلف میپردازد؛ در اولین اثر از این مجموعه ویدیویی میترا نژاد صمدی، مربی فرهنگی این مرکز کتاب «شاید این کتاب منفجر شود» اثر «رضا موزونی» از انتشارات «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» را به مخاطبان معرفی کرد.
وی گفت: اجرای فعالیتهای مشابه در این ایام در این مراکز و دیگر مراکز ثابت و سیار کانون ادامه خواهد داشت و کودکان و نوجوانان از طریق فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی با نقش بی بدیل ایام دفاع مقدس در تاریخ ایران، آشنا خواهند شد.