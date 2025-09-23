به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با «هفته دفاع مقدس» آثار برگزیده سومین مسابقه بین‌المللی «هولوساید ۲۰۲۵» از یکم مهر ۱۴۰۴ در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی به نمایش گذاشته شدند.

در این نمایشگاه که تا هفتم مهر سال جاری ادامه دارد، ۳۰ اثر هنری در قالب «کارتون، کاریکاتور و پوستر» از هنرمندان ایران، یمن، اندونزی، مالزی برزیل، کلمبیا، چین، لهستان و عربستان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایشگاه بین‌المللی هولوساید ۲۰۲۵ تلاش جمعی هنرمندان جهان با هدف بیان جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در قبال مردم فلسطین از دهه‌های گذشته تا به امروز و حمایت‌های برخی از کشور‌های جهان به خصوص آمریکا از این رژیم به مردم جهان است که در قالب این آثار ارائه شده است.

مسابقه بین‌المللی هولوساید برای نخستین بار با هدف جلوگیری از وقوع هولوکاست‌های واقعی در سال ۱۳۸۵ برگزار شد که در این راستا سومین دوره این مسابقه بین‌المللی با محوریت مقاومت مردم فلسطین و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه با ارسال یکهزار و ۵۰۰ اثر از ۶۱ کشور در سال جاری برگزار شد

باقری معاون فرهنگی حوزه هنری آذربایجان غربی گفت : در این نمایشگاه که با هدف محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و به تصویر کشیدن مظلومیت مردم غزه و فلسطین برگزار شده ۳۰ اثر شامل ۱۸ اثر از ایران و ۱۲ اثر از هنرمندان کشور‌های برزیل- لهستان- چین -مالزی- اندونزی -عربستان سعودی و سنگاپور ارائه شده است .