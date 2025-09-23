به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ تیم فوتبال سرزمین آفتاب شهر خورزوق به عنوان نماینده استان اصفهان و شهرستان برخوار، در چارچوب رقابت‌های جام حذفی کشور به مصاف تیم شهبال طلایی تهران خواهد رفت.

این دیدار فردا چهارشنبه ۲ مهر از مرحله یک سی و دوم جام حذفی برگزار می‌شود و نماینده استان اصفهان میهمان نماینده تهران در ورزشگاه شاهین خواهد بود.

این حضور، گامی ارزشمند در جهت معرفی ظرفیت‌های ورزشی دیگر مناطق استان اصفهان و نمایش توانمندی‌های فوتبالیست‌های بومی در عرصه ملی خواهد بود.

تیم فوتبال سرزمین آفتاب خورزق سال ۱۳۹۹ تاسیس شده و کار خود را از شهرستان برخوار شروع کرده و همان سال قهرمان شهرستان شده و به لیگ دسته یک استان راه یافت.

درسال ۱۴۰۲ با نایب قهرمانی در لیگ دسته یک به لیگ‌برتر استان صعود کرد و درسال ۱۴۰۳ و دومین سال حضور در لیگ برتر استان موفق به کسب مقام سوم و جواز حضور در لیگ دسته ۴ کشور و جام حذفی کشور را بدست آورد.