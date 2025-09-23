پخش زنده
همزمان با بازگشایی مدارس، زنگ نماز جماعت در تمام مدارس استان همدان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول اداره قرآن عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به جایگاه والای نماز در هدایت انسان، گفت: نماز مسیر زندگی را به سوی حقیقت، راستی و کمال انسانی هدایت میکند و همه برکات الهی در سایه شکرگزاری و اقامه نماز به جامعه عطا میشود.
عباس تجری بر ضرورت آشنایی بیش از پیش دانشآموزان با فلسفه و معنای نماز تأکید کرد و افزود: باید با بهرهگیری از روشها و ابزارهای نوین، دانشآموزان را به درک عمیقتر این فریضه الهی هدایت کنیم.
او تصریح کرد: در هزار و دویست نمازخانه مدارس استان همدان نماز جماعت برگزار میشود.