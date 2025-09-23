به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با سراسر کشور و بمناسبت هفته دفاع مقدس زنگ مهر و ایثار و مقاومت در ۱۱۰ مدرسه شهرستان مرزی پلدشت نواخته شد.

رعنا فرماندار شهرستان پلدشت در این مراسم که در مدرسه حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه. آیین نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت را به منزله تشکر و یادآوری برای ملت شریف ایران دانست و گفت: امنیت و آرامش کشور عزیزمان مرهون از خودگذشتگی جوانان و دانش آموزان است که در موقعیت حساس کشور. دل از درس و کتاب کندند و با حماسه سازی و دلاوری خود به ما درس مقاومت و ایثار آموختند.