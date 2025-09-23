وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت «حکمرانی فروتنانه»، از روسای دانشگاه‌ها خواست تا این رویکرد را در مدیریت خود به‌کار گیرند.

وزیر علوم ، روسای دانشگاه‌ها را به حضور فعال در دانشگاه تشویق کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسین سیمایی در نشست مجازی روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور که با هدف هماهنگی برای آغاز سال تحصیلی جدید، در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت با حضور معاونان و مدیران ستادی برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی جامعه اظهار داشت: در چنین شرایطی باید همدل و هماهنگ عمل کنیم و درک دقیقی از وضعیت استادان، کارکنان و دانشجویان داشته باشیم.

وی تأکید کرد: روسای دانشگاه‌ها باید در میان اعضای دانشگاه حضور فعال داشته باشند؛ با تشکل‌ها و انجمن‌ها ارتباط مثبت برقرار کنند.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: «حکمرانی فروتنانه» مدلی از مدیریت مطلوب است که معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اصول اجرایی آن را تدوین و به دانشگاه‌ها ارسال خواهد کرد.

سیمایی صراف مسئله تغذیه و خوابگاه را از اولویت‌های مهمی دانست که در آغاز سال تحصیلی جدید باید با دقت و تمرکز جدی به آن پرداخته شود.

وزیر علوم با هشدار درباره تلاش دشمنان برای ایجاد ناآرامی در دانشگاه‌ها از طریق انتشار اخبار جعلی، بر نقش روسای دانشگاه‌ها در حفظ نظم و آرامش تأکید کرد.

وی در پایان سخنان خود خواستار کاهش بروکراسی و تسهیل امور آموزشی و دانشجویی در دانشگاه‌ها شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ساداتی‌نژاد، رئیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در وزارت علوم، بر استفاده از ظرفیت‌های خودجوش جامعه برای حل بحران‌ها و تولید محتوا در حوزه‌های فرهنگی تأکید کرد.

دکتر وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این جلسه اظهار داشت: اعتماد، همبستگی و امید از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی ما و عقلانیت نیز یکی دیگر از سرمایه‌ها محسوب می‌شود و دانشگاه خانه این عقلانیت است. ما برای حفظ این سرمایه باید اهتمام کنیم و یکی از این راه‌ها شنیدن صدای گروه هدف است که همان دانشجویان هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تصریح کرد: دانشگاه قلب تپنده جامعه و مرجع امید و اعتماد اجتماعی است.

شالچی، مشارکت دادن و شنیدن حرف‌های جامعه دانشجویی و صدا‌های مخالف و نقد‌های سازنده را یکی از راه‌های حفظ سرمایه‌های اجتماعی دانست.

وی افزود: ما برای بالا بردن تاب‌آوری در شرایط سخت، باید شنونده صدا‌های دانشجویان باشیم و عدالت آموزشی و شفافیت که پادزهر بی‌اعتمادی است را در هر حالتی رعایت کنیم تا دانشجو برخورد یکسان و شفاف ما را ببیند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مسئولیت اجتماعی گفت: دانشگاه با توجه به مسئولیت اجتماعی خود نمی‌تواند در برابر دغدغه‌های اصلی مردم بی‌تفاوت باشد و باید محلی برای ایجاد گفت‌و‌گو‌های عاری از خشونت و فهم متقابل ایجاد کند.

دکتر بیات، رئیس مرکز حراست وزارت علوم نیز در این نشست با اشاره به حضور در جلسات تحلیلی بازگشایی دانشگاه‌ها، گفت: امنیت پایدار جامعه از مسیر دانشگاه می‌گذرد و رضایتمندی دانشجویان نقش مهمی در این مسیر دارد.

وی افزود: در یک ماه گذشته جلسات زیادی برگزار شد و سعی کردیم در مورد مسائل داخلی و بین‌المللی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی داخل کشور از نظر درک شناختی در شرایط جنگ و پس از جنگ و همچنین امنیت پایدار در جامعه بحث و تبادل نظر داشته باشیم.

بیات خاطرنشان کرد: امنیت پایدار در جامعه از دانشگاه گذر می‌کند و شرایط آرام و پایدار دانشگاه نیز مستلزم رضایتمندی و برآورده شدن رفاهیات و خواسته‌های دانشجویان است. چرا که دانشگاه مغز متفکر جامعه است. وی خواستار استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانشجویی برای تقویت گفتمان امنیت و دفاع ملی شد.

دکتر سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، نیز بر تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان تأکید کرد و خواستار حضور فعال مسئولان مشاوره دانشجویی در دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها شد.

وی استفاده از ظرفیت دانشجویان برای ایجاد فضای امیدبخش از طریق مسابقات ورزشی را ضروری دانست و تشکیل شورا‌های صنفی را بازوان پرتوان و از ارکان مهم مدیریت دانشگاه برشمرد.

حبیبا همچنین بر لزوم حضور مسئولان در فضا‌های دانشجویی، توجه به تغذیه با استفاده از رستوران‌های مکمل، جذب دانشجویان بین‌المللی و تکمیل و توسعه پایگاه‌های اطلاعات و مدارک تحصیلی دانشجویان جدیدالورود و فارغ‌التحصیلان تأکید کرد.

دکتر واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، با اشاره به ضرورت مدیریت شرایط موجود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، خواستار فراهم‌سازی زیرساخت‌های آموزش ترکیبی شد و بر انجام ارزیابی‌های مستمر نیم‌سال تحصیلی تأکید کرد.

در ادامه دکتر مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، از تسویه کسری بودجه دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: مطالبات استادان و همچنین پاداش پایان خدمت آنها و کارکنان پرداخت شده است.

وی با اشاره به تحقق درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان، افزود: بودجه تغذیه دانشحویان به طور کامل پرداخت شده و هیچ دانشگاهی با کسری بودجه وارد سال ۱۴۰۴ نشد.

پندار با بیان اینکه در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ وضعیت مطلوبی داشتیم، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها ۴۱ درصد، مراکز رشد ۳۹ درصد و پارک‌ها نیز ۴۰ درصد رشد اعتبارت داشته‌اند. ظرفیت‌های خوبی در بودجه دیده شد و ردیف ۵۰۰ میلیاردی برای استخدام‌های جدید در نظر گرفته شد و امسال نیز ۱۰۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها محقق می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۳۰ واحد خوابگاهی باید تا پایان برنامه کامل شود و در نهایت مسکن دانشگاهیان و مولدسازی دانشگاه‌ها از دیگر اقداماتی است که پی‌گیری می‌کنیم.

دکتر رضا محمدی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، نیز با اشاره به اهمیت کیفیت آموزش، از دانشگاه‌ها خواست اطلاعات رتبه‌های برتر کنکور را به‌موقع در پرتال سازمان ثبت کنند.

وی تصریح کرد، نتایج رشته‌های چندبرابر ظرفیت ۲۷ شهریورماه اعلام شده تا دانشگاه‌ها این اسامی را برای ورود دانشجویان به مقطع کارشناسی ارشد در پرتال و درگاه مخصوص خود وارد کنند. رشته‌های خاص که نیاز به مصاحبه دارند نیز طی اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۹ شهریور اعلام شد و دانشگاه‌ها باید تا مهلت مقرر، این اسامی را اعلام کنند.

محمدی با اشاره به دقت دانشگاه در مرحله ثبت‌نام و ثبت اطلاعات دانشجو تاکید کرد: ما در مرحله ثبت‌نام متقاضیان کنکور با خوداظهاری افراد اطلاعات آنان را ثبت می‌کنیم و دانشگاه وظیفه دارد در حین ثبت‌نام دانشجو، مدارک و مستندات لازم را به ویژه در بحث معدل، به دقت بررسی و سپس نسبت به ثبت‌نام نهایی دانشجویان اقدام کند.

دکتر محمدهادی زاهدی، مدیرکل فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی وزارت علوم نیز در این نشست بر ضرورت ارائه خدمات باکیفیت در حوزه‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها، خوابگاه‌ها و کتابخانه‌ها تأکید کرد.

وی خواستار تقویت امنیت سایبری در دانشگاه‌ها شد و از روسای دانشگاه‌ها خواست تا برای کلیه امور دانشجویی از یک درگاه واحد استفاده کنند.

زاهدی در پایان از روسای دانشگاه‌ها درخواست کرد برای شروع سال تحصیلی جدید یک مرکز داده پشتیبان در دانشگاه ایجاد کنند و شرایط دسترسی به منابع علمی دیجیتال را برای دانشگاه فراهم کنند. همچنین دوره‌های مهارتی آشنایی با هوش مصنوعی برای جلوگیری از تقلب علمی برگزار کنند و امکان توسعه خدمات فناوری برای دانشجویان توان‌خواه و توان‌یاب را ایجاد نمایند.

گفتنی است، در ادامه این نشست که روسای دانشگاه‌ها به صورت مجازی شرکت داشتند، تنی چند از روسا، نقطه نظرات و خواسته‌ها و پیشنهادات خود را درخصوص بازگشایی دانشگاه‌ها ارائه کردند.