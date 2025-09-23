به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت گفت: با اشاره به سومین رزمایش معنوی و فرهنگی «رهروان شهدا» گفت: رزمایش در راستای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در باب رسیدگی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران و دستور فرمانده کل سپاه اجرا می‌شود.

سرهنگ موسی عطاری در خصوص اجرای سومین رزمایش رهروان شهدا تصریح کرد: رزمایش رهروان شهدا از امروز ۳۱ شهریورماه آغاز شده و به مدت ۳ ماه ادامه دارد.

در قالب رزمایش رهروان شهداء جمعی از مسئولین با حضور در منزل شهید والامقام ناصر ثریا و جانباز گرانقدر محرم بیرامی از صبر و استقامت خانواده‌های این غزیزان تجلیل کردند .

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت در این دیدار‌ها با اشاره به اینکه هیچ خدمتی از سوی مسئولان با ازخودگذشتگی شهدا قابل‌قیاس نیست، افزود: امنیت کشور مدیون ثمره خون شهیدانی است که جان خود را در طبق اخلاص نهادند و مایه افتخار و سربلندی ملت ایران و انقلاب اسلامی هستند.

شهید والامقام ناصر ثریا در سال ۱۳۹۰ در منطقه مرزی چخور کندی ماکو توسط عوامل ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت؛ و جانباز ۴۰ درصد محرم بیرامی در منطقه سومار از ناحیه چشم به درجه جانبازی نایل شدند.