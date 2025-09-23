معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از تکمیل ۹۸ درصدی بازسازی مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ ۱۲ روزه و پرداخت کامل تسهیلات رهن و اجاره به خانواده‌های آسیب‌دیده خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ در تهران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «بازسازی به‌صورت کامل و منظم در حال انجام است و تا شهریور آینده به اتمام خواهد رسید.»

لطف‌الله فروزنده، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما افزود: خسارت‌دیدگان در چهار گروه طبقه‌بندی شده‌اند؛ گروه اول که شامل تخریب‌های جزئی مانند شکستن شیشه و رنگ‌آمیزی است، به طور کامل بازسازی شده است.

گروه دوم که آسیب‌های متوسط شامل تخریب دیوار، کابینت و آسانسور را در بر می‌گیرد، ۹۸ درصد پیشرفت داشته و باقیمانده کارها با حمایت مالی به مالکان واگذار شده است.

فروزنده گفت: گروه سوم مربوط به مقاوم‌سازی سازه‌ها است که تقریباً تمام شده و تنها یک ساختمان باقی مانده که به زودی کار آن آغاز می‌شود.

وی همچنین از توافق ۸۶ درصدی با مالکان گروه چهارم، که نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند، خبر داد و افزود مردم مقدمات لازم را فراهم کرده‌اند.

وی گفت: «از روزهای نخست، اسکان موقت آسیب‌دیدگان در هتل‌ها فراهم شد و حمایت مالی تسهیلات رهن و اجاره به‌طور کامل پرداخت شده است.»

فروزنده با اشاره به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به آسیب‌دیدگان گفت: «این کمک‌ها در کنار تلاش‌های خود مردم، موجب شده خانواده‌ها خانه‌های جدیدی بیابند و اجاره‌ها در حدود ۳۰ میلیون تومان در ماه باشد.»

وی همچنین از اختصاص ۲۵۰ میلیون تومان جهت تأمین ملزومات اولیه زندگی خبر داد و گفت که شهرداری تهران نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی هزینه کرده است.

در پایان معاون شهرداری از شهروندان خواست در صورت وجود مشکلات بازسازی با شماره ۱۳۷ یا شهرداری منطقه تماس بگیرند تا خدمات لازم ارائه شود.

این اقدامات نشانه عزم جدی مسئولان و مردم برای بازسازی مناطق جنگ‌زده و ایجاد شرایط زندگی بهتر برای آسیب‌دیدگان است.